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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Кельн
Кельн
Новакович 13
1:6
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Пищек 26
Кагава 47
Левандовски 52
Гюндоган 78
Кагава 80
Перишич 84
Бундеслига, 27 тур
Бундеслига,
27 тур
Германия
25 марта 2012, 18:30 МСК
25.03.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Кельн
мин
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
90
0
Айхнер
Кристиан Айхнер
46
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Серену
Энрике Серену
90
0
Ритер
Саша Ритер
90
0
Бречко
Мишо Бречко
90
0
Пешко
Славомир Пешко
77
0
Подольски
Лукас Подольски
90
0
Ланиг
Мартин Ланиг
82
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
90
0
Новакович
Миливойе Новакович
13'
13'
90
Запасные
0
Хорн
Тимо Хорн
0
МакКенна
Кевин МакКенна
0
Эль-Жемаль
Аммар Эль-Жемаль
0
Пеццони
Кевин Пеццони
0
Роши
Одисе Роши
0
Чон Тэ Се
Чон Тэ Се
0
Ишак
Микаэль Ишак
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
26'
26'
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
73
0
Бендер
Свен Бендер
61
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
78'
78'
90
0
Кагава
Синдзи Кагава
47'
80'
47', 80'
81
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
52'
52'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Лев
Крис Лев
0
Кель
Себастьян Кель
0
Перишич
Иван Перишич
84'
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Барриос
Лукас Барриос