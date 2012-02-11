Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кагава 45
1:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
11 февр. 2012, 17:30 МСК
11.02.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Кагава
Синдзи Кагава
45'
45'
89
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
87
0
Левандовски
Роберт Левандовски
77
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Барриос
Лукас Барриос
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Чорлука
Ведран Чорлука
75
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
61
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
Запасные
0
Гифер
Фабиан Гифер
0
Топрак
Омер Топрак
0
Да Коста
Данни Да Коста
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Аугусто
Ренато Аугусто
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Беллараби
Карим Беллараби