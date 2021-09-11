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Байер VS Боруссия
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Байер - Боруссия: 11 сентября 2021 смотреть онлайн
Байер
Леверкузен
-:-
Байер - Боруссия: 11 сентября 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 4 тур
Бундеслига,
4 тур
Германия
11 сент. 2021, -:- МСК
11.09.2021, -:- МСК
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Предварительный состав
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Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
18
Венделл
Венделл
6
Драгович
Александар Драгович
5
Бендер
Свен Бендер
4
Та
Джонатан Та
28
Грей
Демарай Грей
7
Паулиньо
Паулиньо
10
Демирбай
Керем Демирбай
20
Арангис
Чарлес Арангис
27
Вирц
Флориан Вирц
38
Беллараби
Карим Беллараби
Запасные
36
Ломб
Никлас Ломб
-
21
Грил
Леннарт Грил
-
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
-
30
Фримпонг
Жереми Фримпонг
-
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
-
8
Бендер
Ларс Бендер
-
14
Шик
Патрик Шик
-
19
Диаби
Мусса Диаби
-
37
Гедикли
Эмрехан Гедикли
-
Главный тренер
Ханнес Вольф
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Прошлые матчи
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Боруссия
3 : 1
Байер
22.05.2021
22 мая 2021
сб
16:30
Боруссия
3
Байер
1
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
22:30
Байер
2 : 1
Боруссия
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
22:30
Байер
2
Боруссия
1
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:30
Байер
4 : 3
Боруссия
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:30
Байер
4
Боруссия
3
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Байер
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Боруссия
4
Байер
0
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
20:00
Боруссия
3 : 2
Байер
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
20:00
Боруссия
3
Байер
2
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:30
Байер
2 : 4
Боруссия
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:30
Байер
2
Боруссия
4
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:30
Боруссия
4 : 0
Байер
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:30
Боруссия
4
Байер
0
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
17:30
Байер
1 : 1
Боруссия
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
17:30
Байер
1
Боруссия
1
04.03.2017
04 марта 2017
сб
17:30
Боруссия
6 : 2
Байер
04.03.2017
04 марта 2017
сб
17:30
Боруссия
6
Байер
2
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:30
Байер
2 : 0
Боруссия
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:30
Байер
2
Боруссия
0
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:30
Байер
0 : 1
Боруссия
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:30
Байер
0
Боруссия
1
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:30
Боруссия
3 : 0
Байер
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:30
Боруссия
3
Байер
0
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:30
Байер
0 : 0
Боруссия
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:30
Байер
0
Боруссия
0
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
19:30
Боруссия
0 : 2
Байер
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
19:30
Боруссия
0
Байер
2
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:30
Байер
2 : 2
Боруссия
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:30
Байер
2
Боруссия
2
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
20:30
Боруссия
0 : 1
Байер
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
20:30
Боруссия
0
Байер
1
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
19:30
Байер
2 : 3
Боруссия
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
19:30
Байер
2
Боруссия
3
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
16:30
Боруссия
3 : 0
Байер
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
16:30
Боруссия
3
Байер
0
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Байер
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
Боруссия
1
Байер
0
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:30
Байер
0 : 0
Боруссия
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:30
Байер
0
Боруссия
0
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Новости
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
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13 мая, 23:39
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
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«Боруссия» подтвердила, что продаст Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро
вчера, 14:21
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
14 апреля, 23:51
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
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Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
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12 апреля, 21:13