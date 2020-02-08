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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Фолланд 20
Фолланд 43
Бэйли 81
Бендер 82
4:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Хуммельс 22
Джан 33
Геррейру 65
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
8 февр. 2020, 20:30 МСК
8.02.2020, 20:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
12
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
82'
82'
90
11
Амири
Надим Амири
89
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
20'
43'
20', 43'
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
46
19
Диаби
Мусса Диаби
71
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
36
Ломб
Никлас Ломб
6
Драгович
Александар Драгович
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
18
Венделл
Венделл
36
Станилевич
Адриан Станилевич
13
Аларио
Лукас Аларио
9
Бэйли
Леон Бэйли
81'
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
22'
22'
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
65'
65'
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
86
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
27
Джан
Эмре Джан
33'
33'
87
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
46
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
26
Пищек
Лукаш Пищек
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
18
Балерди
Леонардо Балерди
10
Гетце
Марио Гетце
14
Шульц
Нико Шульц
23
Азар
Торган Азар
8
Дауд
Махмуд Дауд
32
Рейна
Джованни Рейна