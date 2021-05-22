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Боруссия VS Байер
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Боруссия - Байер: 22 мая 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
-:-
Боруссия - Байер: 22 мая 2021 смотреть онлайн
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
22 мая 2021, 16:30 МСК
22.05.2021, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Боруссия
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
14
Шульц
Нико Шульц
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
24
Менье
Тома Менье
10
Азар
Торган Азар
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
22
Беллингем
Джуд Беллингем
19
Брандт
Юлиан Брандт
32
Рейна
Джованни Рейна
9
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
-
26
Пищек
Лукаш Пищек
-
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
-
6
Делэни
Томас Делэни
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
37
Рашль
Тобиас Рашль
-
20
Рейньер
Рейньер
-
36
Кнауфф
Ансгар Кнауфф
-
18
Мукоко
Юссуфа Мукоко
-
Байер
мин
21
Грил
Леннарт Грил
18
Венделл
Венделл
4
Та
Джонатан Та
12
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
30
Фримпонг
Жереми Фримпонг
28
Грей
Демарай Грей
10
Демирбай
Керем Демирбай
20
Арангис
Чарлес Арангис
27
Вирц
Флориан Вирц
14
Шик
Патрик Шик
9
Бэйли
Леон Бэйли
Запасные
36
Ломб
Никлас Ломб
-
6
Драгович
Александар Драгович
-
5
Бендер
Свен Бендер
-
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
-
16
Йедвай
Тин Йедвай
-
11
Амири
Надим Амири
-
25
Паласиос
Эсекьель Паласиос
-
38
Беллараби
Карим Беллараби
-
13
Аларио
Лукас Аларио
-
Прошлые матчи
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
22:30
Байер
2 : 1
Боруссия
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
22:30
Байер
2
Боруссия
1
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:30
Байер
4 : 3
Боруссия
08.02.2020
08 февр. 2020
сб
20:30
Байер
4
Боруссия
3
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Боруссия
4 : 0
Байер
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Боруссия
4
Байер
0
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
20:00
Боруссия
3 : 2
Байер
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
20:00
Боруссия
3
Байер
2
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:30
Байер
2 : 4
Боруссия
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
19:30
Байер
2
Боруссия
4
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:30
Боруссия
4 : 0
Байер
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:30
Боруссия
4
Байер
0
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
17:30
Байер
1 : 1
Боруссия
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
17:30
Байер
1
Боруссия
1
04.03.2017
04 марта 2017
сб
17:30
Боруссия
6 : 2
Байер
04.03.2017
04 марта 2017
сб
17:30
Боруссия
6
Байер
2
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:30
Байер
2 : 0
Боруссия
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:30
Байер
2
Боруссия
0
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:30
Байер
0 : 1
Боруссия
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
17:30
Байер
0
Боруссия
1
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:30
Боруссия
3 : 0
Байер
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
18:30
Боруссия
3
Байер
0
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:30
Байер
0 : 0
Боруссия
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
20:30
Байер
0
Боруссия
0
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
19:30
Боруссия
0 : 2
Байер
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
19:30
Боруссия
0
Байер
2
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:30
Байер
2 : 2
Боруссия
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
19:30
Байер
2
Боруссия
2
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
20:30
Боруссия
0 : 1
Байер
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
20:30
Боруссия
0
Байер
1
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
19:30
Байер
2 : 3
Боруссия
03.02.2013
03 февр. 2013
вс
19:30
Байер
2
Боруссия
3
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
16:30
Боруссия
3 : 0
Байер
15.09.2012
15 сент. 2012
сб
16:30
Боруссия
3
Байер
0
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Байер
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
Боруссия
1
Байер
0
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:30
Байер
0 : 0
Боруссия
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:30
Байер
0
Боруссия
0
14.01.2011
14 янв. 2011
пт
22:30
Байер
1 : 3
Боруссия
14.01.2011
14 янв. 2011
пт
22:30
Байер
1
Боруссия
3
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Новости
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09