Боруссия - Байер: 22 мая 2021 смотреть онлайн

Боруссия
Дортмунд
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Боруссия - Байер: 22 мая 2021 смотреть онлайн

Байер
Леверкузен
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
22 мая 2021, 16:30 МСК
22.05.2021, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Боруссия
мин
35
Хитц
Марвин Хитц
14
Шульц
Нико Шульц
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
24
Менье
Тома Менье
10
Азар
Торган Азар
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
22
Беллингем
Джуд Беллингем
19
Брандт
Юлиан Брандт
32
Рейна
Джованни Рейна
9
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
Запасные
1
Бюрки
Роман Бюрки
-
26
Пищек
Лукаш Пищек
-
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
-
6
Делэни
Томас Делэни
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
37
Рашль
Тобиас Рашль
-
20
Рейньер
Рейньер
-
36
Кнауфф
Ансгар Кнауфф
-
18
Мукоко
Юссуфа Мукоко
-
Байер
мин
21
Грил
Леннарт Грил
18
Венделл
Венделл
4
Та
Джонатан Та
12
Тапсоба
Эдмон Тапсоба
30
Фримпонг
Жереми Фримпонг
28
Грей
Демарай Грей
10
Демирбай
Керем Демирбай
20
Арангис
Чарлес Арангис
27
Вирц
Флориан Вирц
14
Шик
Патрик Шик
9
Бэйли
Леон Бэйли
Запасные
36
Ломб
Никлас Ломб
-
6
Драгович
Александар Драгович
-
5
Бендер
Свен Бендер
-
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
-
16
Йедвай
Тин Йедвай
-
11
Амири
Надим Амири
-
25
Паласиос
Эсекьель Паласиос
-
38
Беллараби
Карим Беллараби
-
13
Аларио
Лукас Аларио
-

Прошлые матчи

19.01.2021 19 янв. 2021 вт 22:30
Байер
2 : 1
Боруссия
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 22:30
Байер
2
Боруссия
1
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:30
Байер
4 : 3
Боруссия
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 20:30
Байер
4
Боруссия
3
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Боруссия
4 : 0
Байер
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 16:30
Боруссия
4
Байер
0
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 20:00
Боруссия
3 : 2
Байер
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 20:00
Боруссия
3
Байер
2
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:30
Байер
2 : 4
Боруссия
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:30
Байер
2
Боруссия
4
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:30
Боруссия
4 : 0
Байер
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:30
Боруссия
4
Байер
0
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 17:30
Байер
1 : 1
Боруссия
02.12.2017 02 дек. 2017 сб 17:30
Байер
1
Боруссия
1
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:30
Боруссия
6 : 2
Байер
04.03.2017 04 марта 2017 сб 17:30
Боруссия
6
Байер
2
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:30
Байер
2 : 0
Боруссия
01.10.2016 01 окт. 2016 сб 19:30
Байер
2
Боруссия
0
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:30
Байер
0 : 1
Боруссия
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 17:30
Байер
0
Боруссия
1
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 18:30
Боруссия
3 : 0
Байер
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 18:30
Боруссия
3
Байер
0
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:30
Байер
0 : 0
Боруссия
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 20:30
Байер
0
Боруссия
0
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 19:30
Боруссия
0 : 2
Байер
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 19:30
Боруссия
0
Байер
2
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:30
Байер
2 : 2
Боруссия
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 19:30
Байер
2
Боруссия
2
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 20:30
Боруссия
0 : 1
Байер
07.12.2013 07 дек. 2013 сб 20:30
Боруссия
0
Байер
1
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 19:30
Байер
2 : 3
Боруссия
03.02.2013 03 февр. 2013 вс 19:30
Байер
2
Боруссия
3
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 16:30
Боруссия
3 : 0
Байер
15.09.2012 15 сент. 2012 сб 16:30
Боруссия
3
Байер
0
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 17:30
Боруссия
1 : 0
Байер
11.02.2012 11 февр. 2012 сб 17:30
Боруссия
1
Байер
0
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:30
Байер
0 : 0
Боруссия
27.08.2011 27 авг. 2011 сб 19:30
Байер
0
Боруссия
0
14.01.2011 14 янв. 2011 пт 22:30
Байер
1 : 3
Боруссия
14.01.2011 14 янв. 2011 пт 22:30
Байер
1
Боруссия
3

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Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
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Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
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Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
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09 марта, 23:53
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06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09