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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бендер 7
Кастро 35
2:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кирх 29
Ройс 39
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
26 апр. 2014, 19:30 МСК
26.04.2014, 19:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
35'
35'
81
0
Бендер
Ларс Бендер
7'
7'
90
10
Джан
Эмре Джан
90
14
Хильберт
Роберто Хильберт
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
84
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Брандт
Юлиан Брандт
81
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Какуталуа
Малькольм Какуталуа
0
Рольфес
Симон Рольфес
18
Сэм
Сидней Сэм
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Рю Сын-Ву
Рю Сын-Ву
0
Дердийок
Эрен Дердийок
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
19
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
75
0
Ройс
Марко Ройс
39'
39'
90
0
Йойич
Милош Йойич
83
0
Кирх
Оливер Кирх
29'
29'
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
20
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Сарр
Мариан Сарр
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
0
Дукщ
Марвин Дукщ