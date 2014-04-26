Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бендер 7
Кастро 35
2:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кирх 29
Ройс 39
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
26 апр. 2014, 19:30 МСК
26.04.2014, 19:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
35'
35'
81
0
Бендер
Ларс Бендер
7'
7'
90
10
Джан
Эмре Джан
90
14
Хильберт
Роберто Хильберт
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
84
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Брандт
Юлиан Брандт
81
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Какуталуа
Малькольм Какуталуа
0
Рольфес
Симон Рольфес
18
Сэм
Сидней Сэм
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Рю Сын-Ву
Рю Сын-Ву
0
Дердийок
Эрен Дердийок
Боруссия
мин
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
19
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
75
0
Ройс
Марко Ройс
39'
39'
90
0
Йойич
Милош Йойич
83
0
Кирх
Оливер Кирх
29'
29'
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
20
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Сарр
Мариан Сарр
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
0
Дукщ
Марвин Дукщ