Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Алькасер 28
Ройс 50
Геррейру 83
Ройс 90
4:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
14 сент. 2019, 16:30 МСК
14.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
11
Ройс
Марко Ройс
90'
50'
90', 50'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
78
6
Делэни
Томас Делэни
90
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
28'
28'
79
19
Брандт
Юлиан Брандт
61
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
83'
83'
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
10
Гетце
Марио Гетце
23
Азар
Торган Азар
8
Дауд
Махмуд Дауд
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
Байер
мин
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
73
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
78
18
Венделл
Венделл
90
11
Амири
Надим Амири
46
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
3
Рецос
Панайотис Рецос
13
Аларио
Лукас Аларио
9
Бэйли
Леон Бэйли
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо