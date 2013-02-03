Матч завершен
Байер
Леверкузен
Райнарц 58
Райнарц 62
2:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 3
Блащиковски 9
Левандовски 63
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
3 февр. 2013, 19:30 МСК
3.02.2013, 19:30 МСК
воскресенье
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
79
0
Райнарц
Штефан Райнарц
58'
62'
58', 62'
87
0
Рольфес
Симон Рольфес
46
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Милик
Аркадиуш Милик
Боруссия
мин
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Ройс
Марко Ройс
3'
3'
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гетце
Марио Гетце
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
9'
9'
80
0
Левандовски
Роберт Левандовски
63'
63'
90
Запасные
0
Аломерович
Златан Аломерович
0
Кель
Себастьян Кель
0
Шахин
Нури Шахин
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шибер
Юлиан Шибер