Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
0:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сон 18
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
7 дек. 2013, 20:30 МСК
7.12.2013, 20:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Шахин
Нури Шахин
82
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
0
Бендер
Свен Бендер
63
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
67
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Пищек
Лукаш Пищек
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Кель
Себастьян Кель
0
Ройс
Марко Ройс
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
89
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
78
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
18'
18'
82
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Кор
Доминик Кор
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Крузе
Робби Крузе