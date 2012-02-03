Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кель 49
Барриос 81
Бундеслига, 20 тур

Бундеслига,

20 тур

Германия
3 февр. 2012, 22:30 МСК
3.02.2012, 22:30 МСК
пятница
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Марох
Доминик Марох
80
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
90
0
Айглер
Кристиан Айглер
60
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Коэн
Альмог Коэн
61
0
Дидави
Даниэль Дидави
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Франтц
Майк Франтц
0
Буньяку
Альберт Буньяку
0
Вайссмайер
Юлиан Вайссмайер
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
49'
49'
90
0
Бендер
Свен Бендер
23
0
Кагава
Синдзи Кагава
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
88
0
Левандовски
Роберт Левандовски
73
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Барриос
Лукас Барриос
81'