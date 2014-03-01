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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Хуммельс 51
Левандовски 64
Мхитарян 83
3:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 23 тур
Бундеслига,
23 тур
Германия
1 марта 2014, 17:30 МСК
1.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
51'
51'
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
36
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
83'
83'
85
0
Левандовски
Роберт Левандовски
64'
64'
90
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
71
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Йойич
Милош Йойич
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Анга
Мартин Анга
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
36
0
Глоушек
Адам Глоушек
90
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
61
0
Франтц
Майк Франтц
78
0
Петрак
Ондрей Петрак
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
90
0
Дрмич
Йосип Дрмич
90
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Погатец
Эмануэль Погатец
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Штарк
Никлас Штарк
0
Мак
Роберт Мак
0
Кампанья
Хосе Кампанья
0
Чолак
Антонио-Мирко Чолак