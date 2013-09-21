Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
США
Косово
Канада
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Нильссон 51
1:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Шмельцер 38
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
21 сент. 2013, 16:30 МСК
21.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
51'
51'
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
67
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Штарк
Никлас Штарк
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
88
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
81
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Анга
Мартин Анга
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Дрмич
Йосип Дрмич
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
38'
38'
46
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ройс
Марко Ройс
46
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
65
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
0
Дукщ
Марвин Дукщ
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Гюнтер
Корай Гюнтер
0
Шахин
Нури Шахин
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Левандовски
Роберт Левандовски
0
Шибер
Юлиан Шибер