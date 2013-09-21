Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Нильссон 51
1:1
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Шмельцер 38
Бундеслига, 6 тур

Бундеслига,

6 тур

Германия
21 сент. 2013, 16:30 МСК
21.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Погатец
Эмануэль Погатец
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
51'
51'
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Глоушек
Адам Глоушек
67
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
0
Штарк
Никлас Штарк
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Франтц
Майк Франтц
90
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
88
0
Гинчек
Даниэль Гинчек
81
Запасные
0
Штефан
Александер Штефан
0
Пинола
Хавьер Пинола
0
Анга
Мартин Анга
0
Дабанли
Беркай Дабанли
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
0
Дрмич
Йосип Дрмич
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
38'
38'
46
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Дурм
Эрик Дурм
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ройс
Марко Ройс
46
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
65
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
0
Дукщ
Марвин Дукщ
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Гюнтер
Корай Гюнтер
0
Шахин
Нури Шахин
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Левандовски
Роберт Левандовски
0
Шибер
Юлиан Шибер