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Нюрнберг VS Боруссия
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Нюрнберг - Боруссия: 18 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:0
Нюрнберг - Боруссия: 18 февраля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 22 тур
Бундеслига,
22 тур
Германия
18 февр. 2019, 22:30 МСК
18.02.2019, 22:30 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Нюрнберг
мин
26
Матениа
Кристиан Матениа
90
4
Эвертон
Эвертон
90
23
Лайбольд
Тим Лайбольд
90
28
Мюль
Лукас Мюль
90
22
Валентини
Энрико Валентини
90
18
Беренс
Ханно Беренс
90
31
Петрак
Ондрей Петрак
90
17
Левен
Эдуард Левен
90
11
Зрелак
Адам Зрелак
90
14
Кубо
Юя Кубо
90
27
Перейра
Матеус Перейра
90
Запасные
1
Бредлов
Фабиан Бредлов
-
8
Бауэр
Роберт Бауэр
-
29
Эррас
Патрик Эррас
-
9
Ишак
Микаэль Ишак
-
21
Паласиос Мартинес
Федерико Паласиос Мартинес
-
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
4
Диалло
Абду Диалло
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
20
Филипп
Максимилиан Филипп
90
27
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
-
36
Топрак
Омер Топрак
-
5
Хакими
Ашраф Хакими
-
19
Дауд
Махмуд Дауд
-
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
-
9
Алькасер
Пако Алькасер
-
События
Матч окончен 0:0
89'
Желтая карточка
Аксель Витсель
Желтая карточка
Кристиан Матениа
88'
Прошлые матчи
18.02.2019
18 февр. 2019
пн
22:30
Нюрнберг
0 : 0
Боруссия
18.02.2019
18 февр. 2019
пн
22:30
Нюрнберг
0
Боруссия
0
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
Боруссия
7 : 0
Нюрнберг
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:30
Боруссия
7
Нюрнберг
0
01.03.2014
01 марта 2014
сб
17:30
Боруссия
3 : 0
Нюрнберг
01.03.2014
01 марта 2014
сб
17:30
Боруссия
3
Нюрнберг
0
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
16:30
Нюрнберг
1 : 1
Боруссия
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
16:30
Нюрнберг
1
Боруссия
1
25.01.2013
25 янв. 2013
пт
22:30
Боруссия
3 : 0
Нюрнберг
25.01.2013
25 янв. 2013
пт
22:30
Боруссия
3
Нюрнберг
0
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
Нюрнберг
1 : 1
Боруссия
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
Нюрнберг
1
Боруссия
1
03.02.2012
03 февр. 2012
пт
22:30
Нюрнберг
0 : 2
Боруссия
03.02.2012
03 февр. 2012
пт
22:30
Нюрнберг
0
Боруссия
2
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Нюрнберг
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
16:30
Боруссия
2
Нюрнберг
0
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
Боруссия
2 : 0
Нюрнберг
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
16:30
Боруссия
2
Нюрнберг
0
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:30
Нюрнберг
0 : 2
Боруссия
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
19:30
Нюрнберг
0
Боруссия
2
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
Нюрнберг
2 : 3
Боруссия
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
Нюрнберг
2
Боруссия
3
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
Боруссия
4 : 0
Нюрнберг
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
Боруссия
4
Нюрнберг
0
02.05.2008
02 мая 2008
пт
21:30
Боруссия
0 : 0
Нюрнберг
02.05.2008
02 мая 2008
пт
21:30
Боруссия
0
Нюрнберг
0
25.11.2007
25 нояб. 2007
вс
19:00
Нюрнберг
2 : 0
Боруссия
25.11.2007
25 нояб. 2007
вс
19:00
Нюрнберг
2
Боруссия
0
Новости
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
18 февраля, 17:12
1
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
Новости матча
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09