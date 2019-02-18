Нюрнберг - Боруссия: 18 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
0:0

Нюрнберг - Боруссия: 18 февраля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
18 февр. 2019, 22:30 МСК
18.02.2019, 22:30 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Нюрнберг
мин
26
Матениа
Кристиан Матениа
90
4
Эвертон
Эвертон
90
23
Лайбольд
Тим Лайбольд
90
28
Мюль
Лукас Мюль
90
22
Валентини
Энрико Валентини
90
18
Беренс
Ханно Беренс
90
31
Петрак
Ондрей Петрак
90
17
Левен
Эдуард Левен
90
11
Зрелак
Адам Зрелак
90
14
Кубо
Юя Кубо
90
27
Перейра
Матеус Перейра
90
Запасные
1
Бредлов
Фабиан Бредлов
-
8
Бауэр
Роберт Бауэр
-
29
Эррас
Патрик Эррас
-
9
Ишак
Микаэль Ишак
-
21
Паласиос Мартинес
Федерико Паласиос Мартинес
-
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
4
Диалло
Абду Диалло
90
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
90
28
Витсель
Аксель Витсель
90
10
Гетце
Марио Гетце
90
6
Делэни
Томас Делэни
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
90
20
Филипп
Максимилиан Филипп
90
27
Вольф
Мариус Вольф
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
-
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
-
36
Топрак
Омер Топрак
-
5
Хакими
Ашраф Хакими
-
19
Дауд
Махмуд Дауд
-
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
-
9
Алькасер
Пако Алькасер
-

События

Матч окончен 0:0
89'
Желтая карточка
Аксель Витсель
Желтая карточка
Кристиан Матениа
88'

Прошлые матчи

18.02.2019 18 февр. 2019 пн 22:30
Нюрнберг
0 : 0
Боруссия
18.02.2019 18 февр. 2019 пн 22:30
Нюрнберг
0
Боруссия
0
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:30
Боруссия
7 : 0
Нюрнберг
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 21:30
Боруссия
7
Нюрнберг
0
01.03.2014 01 марта 2014 сб 17:30
Боруссия
3 : 0
Нюрнберг
01.03.2014 01 марта 2014 сб 17:30
Боруссия
3
Нюрнберг
0
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 16:30
Нюрнберг
1 : 1
Боруссия
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 16:30
Нюрнберг
1
Боруссия
1
25.01.2013 25 янв. 2013 пт 22:30
Боруссия
3 : 0
Нюрнберг
25.01.2013 25 янв. 2013 пт 22:30
Боруссия
3
Нюрнберг
0
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 16:30
Нюрнберг
1 : 1
Боруссия
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 16:30
Нюрнберг
1
Боруссия
1
03.02.2012 03 февр. 2012 пт 22:30
Нюрнберг
0 : 2
Боруссия
03.02.2012 03 февр. 2012 пт 22:30
Нюрнберг
0
Боруссия
2
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 16:30
Боруссия
2 : 0
Нюрнберг
20.08.2011 20 авг. 2011 сб 16:30
Боруссия
2
Нюрнберг
0
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
Боруссия
2 : 0
Нюрнберг
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 16:30
Боруссия
2
Нюрнберг
0
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:30
Нюрнберг
0 : 2
Боруссия
05.12.2010 05 дек. 2010 вс 19:30
Нюрнберг
0
Боруссия
2
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
Нюрнберг
2 : 3
Боруссия
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
Нюрнберг
2
Боруссия
3
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
Боруссия
4 : 0
Нюрнберг
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
Боруссия
4
Нюрнберг
0
02.05.2008 02 мая 2008 пт 21:30
Боруссия
0 : 0
Нюрнберг
02.05.2008 02 мая 2008 пт 21:30
Боруссия
0
Нюрнберг
0
25.11.2007 25 нояб. 2007 вс 19:00
Нюрнберг
2 : 0
Боруссия
25.11.2007 25 нояб. 2007 вс 19:00
Нюрнберг
2
Боруссия
0

Новости

Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
1
#Килиан Мбаппе
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1
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#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
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Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
Холанд забил 20-й гол в Лиге чемпионов. Он превзошел рекорд Мбаппе по числу мячей в ЛЧ до 21-летия
09 марта, 23:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Боруссия» крупно победила в дерби. У «Шальке» – 9 очков и последнее место, он не забивал с января
20 февраля, 22:34
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09