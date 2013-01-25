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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Блащиковски 18
Блащиковски 21
Левандовски 88
3:0
Матч завершен
Нюрнберг
Нюрнберг
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
25 янв. 2013, 22:30 МСК
25.01.2013, 22:30 МСК
пятница
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Кель
Себастьян Кель
77
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
89
0
Гетце
Марио Гетце
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
21'
18'
21'
18'
77
0
Левандовски
Роберт Левандовски
88'
88'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Бендер
Свен Бендер
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Шахин
Нури Шахин
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер
Нюрнберг
мин
0
Шефер
Рафаэль Шефер
90
0
Пинола
Хавьер Пинола
90
0
Нильссон
Пер Нильссон
90
0
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
0
Клозе
Тимм Клозе
90
0
Балич
Ханно Балич
90
0
Симонс
Тимми Симонс
90
0
Фойлнер
Маркус Фойлнер
66
0
Кийотаке
Хироши Кийотаке
90
0
Гебхарт
Тимо Гебхарт
78
0
Пекхарт
Томаш Пекхарт
78
Запасные
0
Раковски
Патрик Раковски
0
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Франтц
Майк Франтц
0
Мак
Роберт Мак
0
Коэн
Альмог Коэн
0
Полтер
Себастьян Полтер