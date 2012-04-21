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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Перишич 23
Кагава 59
2:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
21 апр. 2012, 19:30 МСК
21.04.2012, 19:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Перишич
Иван Перишич
23'
23'
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
73
0
Кагава
Синдзи Кагава
59'
59'
73
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
88
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Бендер
Свен Бендер
0
Гетце
Марио Гетце
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Барриос
Лукас Барриос
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Данте
Данте
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Аранго
Хуан Аранго
70
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
64
0
Ханке
Майк Ханке
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
Запасные
0
Бласвич
Янис Бласвич
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Ринг
Александер Ринг
0
Оцу
Юки Оцу
0
Юнес
Армин Юнес