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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:0
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 25 тур
Бундеслига,
25 тур
Германия
10 марта 2012, 20:30 МСК
10.03.2012, 20:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Хайн
Штефан Хайн
75
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
89
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
79
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Де Рек
Йонас Де Рек
0
Ндженг
Марсель Ндженг
0
Давидс
Лоренцо Давидс
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Бендер
Свен Бендер
70
0
Кагава
Синдзи Кагава
70
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
86
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер