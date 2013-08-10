Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
0:4
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 24
Обамеянг 66
Обамеянг 79
Левандовски 86
Бундеслига, 1 тур

Бундеслига,

1 тур

Германия
10 авг. 2013, 16:30 МСК
10.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Моравек
Ян Моравек
90
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
77
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
77
0
Хан
Андре Хан
83
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Филп
Ронни Филп
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Влаходимос
Панайотис Влаходимос
0
Фетщ
Матиас Фетщ
Боруссия
мин
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
57
0
Левандовски
Роберт Левандовски
86'
86'
88
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
24'
66'
79'
24', 66', 79'
81
Запасные
0
Бонманн
Хендрик Бонманн
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Кель
Себастьян Кель
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Дукщ
Марвин Дукщ