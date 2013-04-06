Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Шибер 22
Шибер 52
Суботич 64
Левандовски 90
4:2
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Байер 43
Фогт 45
Бундеслига, 28 тур

Бундеслига,

28 тур

Германия
6 апр. 2013, 16:30 МСК
6.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Суботич
Невен Суботич
64'
64'
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
52
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
52
0
Хофманн
Йонас Хофманн
90
0
Шибер
Юлиан Шибер
22'
52'
22', 52'
83
Запасные
0
Аломерович
Златан Аломерович
0
Пищек
Лукаш Пищек
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Кель
Себастьян Кель
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
0
Гетце
Марио Гетце
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90'
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
46
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
45'
45'
68
0
Байер
Даниэль Байер
43'
43'
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
80
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
90
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Моравек
Ян Моравек
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Тчои
Сомен Тчои
0
Хайн
Штефан Хайн