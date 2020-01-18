Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Нидерлехнер 34
Рихтер 46
Нидерлехнер 55
3:5
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Брандт 49
Холанд 59
Санчо 61
Холанд 70
Холанд 79
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
18 янв. 2020, 17:30 МСК
18.01.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
21
Коубек
Томаш Коубек
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
31
Макс
Филипп Макс
90
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
10
Байер
Даниэль Байер
85
8
Хедира
Рани Хедира
90
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
74
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
34'
55'
34', 55'
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
46'
46'
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
5
Сухи
Марек Сухи
19
Удуохай
Феликс Удуохай
3
Педерсен
Мадс Педерсен
14
Моравек
Ян Моравек
34
Тигль
Георг Тигль
37
Саренрен-Баце
Ноа-Йоэль Саренрен-Баце
29
Левен
Эдуард Левен
28
Хан
Андре Хан
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
5
Хакими
Ашраф Хакими
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
56
11
Ройс
Марко Ройс
80
28
Витсель
Аксель Витсель
90
23
Азар
Торган Азар
72
7
Санчо
Джейдон Санчо
61'
61'
90
19
Брандт
Юлиан Брандт
49'
49'
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
18
Балерди
Леонардо Балерди
10
Гетце
Марио Гетце
14
Шульц
Нико Шульц
8
Дауд
Махмуд Дауд
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
32
Рейна
Джованни Рейна
17
Холанд
Эрлинг Браут Холанд
59', 70', 79'