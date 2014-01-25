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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Бендер 6
Шахин 66
2:2
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бендер 56
Чжи Донь-Вон 72
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
25 янв. 2014, 17:30 МСК
25.01.2014, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Шахин
Нури Шахин
66'
66'
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
84
0
Бендер
Свен Бендер
6'
56'
6'
56'
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
7
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Пищек
Лукаш Пищек
0
Сарр
Мариан Сарр
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
Аугсбург
мин
0
Хитц
Марвин Хитц
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
90
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
35
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
70
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Маннингер
Александр Маннингер
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Кор
Доминик Кор
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
72'
0
Милик
Аркадиуш Милик