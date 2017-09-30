Аугсбург - Боруссия: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Каюби 11
1:2

Аугсбург - Боруссия: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ярмоленко 4
Кагава 23
Бундеслига, 7 тур

Бундеслига,

Германия
30 сент. 2017, 16:30 МСК
30.09.2017, 16:30 МСК
суббота
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События

Матч окончен 1:2
Желтая карточка
Даниэль Опаре
88'
Желтая карточка
Ку Чжа-Чеол
78'
Желтая карточка
Марсель Хеллер
75'
73'
Желтая карточка
Джереми Тольян
Желтая карточка
Каюби
62'
Конец первого тайма (1:2)
23'
ГОЛ! 1:2
Синдзи Кагава
ГОЛ! 1:1
Каюби
11'
4'
ГОЛ! 0:1
Андрей Ярмоленко
Начало матча

Прошлые матчи

27.02.2022 27 февр. 2022 вс 19:30
Аугсбург
1 : 1
Боруссия
27.02.2022 27 февр. 2022 вс 19:30
Аугсбург
1
Боруссия
1
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 16:30
Боруссия
2 : 1
Аугсбург
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 16:30
Боруссия
2
Аугсбург
1
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Боруссия
3 : 1
Аугсбург
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 17:30
Боруссия
3
Аугсбург
1
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Аугсбург
2 : 0
Боруссия
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Аугсбург
2
Боруссия
0
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
Аугсбург
3 : 5
Боруссия
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
Аугсбург
3
Боруссия
5
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 16:30
Боруссия
5
Аугсбург
1
01.03.2019 01 марта 2019 пт 22:30
Аугсбург
2 : 1
Боруссия
01.03.2019 01 марта 2019 пт 22:30
Аугсбург
2
Боруссия
1
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 16:30
Боруссия
4 : 3
Аугсбург
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 16:30
Боруссия
4
Аугсбург
3
26.02.2018 26 февр. 2018 пн 22:30
Боруссия
1 : 1
Аугсбург
26.02.2018 26 февр. 2018 пн 22:30
Боруссия
1
Аугсбург
1
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
Аугсбург
1 : 2
Боруссия
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 16:30
Аугсбург
1
Боруссия
2
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
Аугсбург
1 : 1
Боруссия
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:30
Аугсбург
1
Боруссия
1
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:00
Боруссия
1 : 1
Аугсбург
20.12.2016 20 дек. 2016 вт 22:00
Боруссия
1
Аугсбург
1
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:30
Аугсбург
1 : 3
Боруссия
20.03.2016 20 марта 2016 вс 19:30
Аугсбург
1
Боруссия
3
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 22:30
Аугсбург
0 : 2
Боруссия
16.12.2015 16 дек. 2015 ср 22:30
Аугсбург
0
Боруссия
2
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 17:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 17:30
Боруссия
5
Аугсбург
1
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:00
Боруссия
0 : 1
Аугсбург
04.02.2015 04 февр. 2015 ср 22:00
Боруссия
0
Аугсбург
1
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 21:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
29.08.2014 29 авг. 2014 пт 21:30
Аугсбург
2
Боруссия
3
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 17:30
Боруссия
2 : 2
Аугсбург
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 17:30
Боруссия
2
Аугсбург
2
10.08.2013 10 авг. 2013 сб 16:30
Аугсбург
0 : 4
Боруссия
10.08.2013 10 авг. 2013 сб 16:30
Аугсбург
0
Боруссия
4
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 16:30
Боруссия
4 : 2
Аугсбург
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 16:30
Боруссия
4
Аугсбург
2

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