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|Запасные
|
1
Люте
Андреас Люте
-
|
3
Стафилидис
Константинос Стафилидис
-
|
38
Дансо
Кевин Дансо
-
|
17
Шмид
Джонатан Шмид
-
|
19
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
-
|Запасные
|
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
-
|
36
Топрак
Омер Топрак
-
|
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
-
|
8
Шахин
Нури Шахин
-
|
27
Кастро
Гонсало Кастро
-
|
20
Филипп
Максимилиан Филипп
-
События
Матч окончен 1:2
Желтая карточка
88'
Желтая карточка
78'
Желтая карточка
75'
73'
Желтая карточка
Желтая карточка
62'
Конец первого тайма (1:2)
23'
ГОЛ! 1:2
ГОЛ! 1:1
11'
4'
ГОЛ! 0:1
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