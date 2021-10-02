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Боруссия VS Аугсбург
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Боруссия - Аугсбург: 02 октября 2021 смотреть онлайн
Боруссия
Дортмунд
-:-
Боруссия - Аугсбург: 02 октября 2021 смотреть онлайн
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
2 окт. 2021, -:- МСК
2.10.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Боруссия
мин
1
Бюрки
Роман Бюрки
14
Шульц
Нико Шульц
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
26
Пищек
Лукаш Пищек
6
Делэни
Томас Делэни
23
Джан
Эмре Джан
8
Дауд
Махмуд Дауд
11
Ройс
Марко Ройс
19
Брандт
Юлиан Брандт
20
Рейньер
Рейньер
9
Холанд
Эрлинг Холанд
Запасные
40
Дрляча
Стефан Дрляча
-
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
-
24
Менье
Тома Менье
-
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
-
10
Азар
Торган Азар
-
30
Пасслак
Феликс Пасслак
-
7
Санчо
Джейдон Санчо
-
32
Рейна
Джованни Рейна
-
22
Беллингем
Джуд Беллингем
-
Главный тренер
Эдин Терзич
Аугсбург
мин
1
Гикевич
Рафал Гикевич
3
Педерсен
Мадс Педерсен
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
2
Гумни
Роберт Гумни
25
Груэсо
Карлос Груэсо
18
Бенеш
Ласло Бенеш
20
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Хан
Андре Хан
23
Рихтер
Марко Рихтер
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
Запасные
40
Коубек
Томаш Коубек
-
5
Сухи
Марек Сухи
-
33
Штробль
Тобиас Штробль
-
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
-
8
Хедира
Рани Хедира
-
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
-
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
45
Lukas Petkov
Lukas Petkov
-
Главный тренер
Хайко Херрлих
Прошлые матчи
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Боруссия
3 : 1
Аугсбург
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
17:30
Боруссия
3
Аугсбург
1
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Аугсбург
2 : 0
Боруссия
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Аугсбург
2
Боруссия
0
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Аугсбург
3 : 5
Боруссия
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:30
Аугсбург
3
Боруссия
5
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Боруссия
5
Аугсбург
1
01.03.2019
01 марта 2019
пт
22:30
Аугсбург
2 : 1
Боруссия
01.03.2019
01 марта 2019
пт
22:30
Аугсбург
2
Боруссия
1
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
16:30
Боруссия
4 : 3
Аугсбург
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
16:30
Боруссия
4
Аугсбург
3
26.02.2018
26 февр. 2018
пн
22:30
Боруссия
1 : 1
Аугсбург
26.02.2018
26 февр. 2018
пн
22:30
Боруссия
1
Аугсбург
1
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
Аугсбург
1 : 2
Боруссия
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:30
Аугсбург
1
Боруссия
2
13.05.2017
13 мая 2017
сб
16:30
Аугсбург
1 : 1
Боруссия
13.05.2017
13 мая 2017
сб
16:30
Аугсбург
1
Боруссия
1
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:00
Боруссия
1 : 1
Аугсбург
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:00
Боруссия
1
Аугсбург
1
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:30
Аугсбург
1 : 3
Боруссия
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:30
Аугсбург
1
Боруссия
3
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
22:30
Аугсбург
0 : 2
Боруссия
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
22:30
Аугсбург
0
Боруссия
2
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:30
Боруссия
5
Аугсбург
1
04.02.2015
04 февр. 2015
ср
22:00
Боруссия
0 : 1
Аугсбург
04.02.2015
04 февр. 2015
ср
22:00
Боруссия
0
Аугсбург
1
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
21:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
29.08.2014
29 авг. 2014
пт
21:30
Аугсбург
2
Боруссия
3
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
17:30
Боруссия
2 : 2
Аугсбург
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
17:30
Боруссия
2
Аугсбург
2
10.08.2013
10 авг. 2013
сб
16:30
Аугсбург
0 : 4
Боруссия
10.08.2013
10 авг. 2013
сб
16:30
Аугсбург
0
Боруссия
4
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
16:30
Боруссия
4 : 2
Аугсбург
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
16:30
Боруссия
4
Аугсбург
2
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Аугсбург
1 : 3
Боруссия
10.11.2012
10 нояб. 2012
сб
17:30
Аугсбург
1
Боруссия
3
10.03.2012
10 марта 2012
сб
20:30
Аугсбург
0 : 0
Боруссия
10.03.2012
10 марта 2012
сб
20:30
Аугсбург
0
Боруссия
0
Новости
Последний матч близнецов Бендеров. Один заменил другого и сразу забил пенальти – вратарь «Боруссии» специально не ловил мяч
#Байер
25 мая, 12:28
Левандовски побил рекорд Мюллера на 90-й минуте. Не спас даже польский вратарь, который отбил шесть его ударов
#Роберт Левандовски
22 мая, 19:34
Санчо унижает «Лейпциг» – обыгрывает защитников перед пустыми воротами. Забивает и пасует чаще, чем играет
#Джейдон Санчо
13 мая, 23:39
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
#Октавьян Шовре
07 апреля, 14:54
Холанд психанул из-за очередного провала «Боруссии» Д: швырнул майку сопернику и убежал с поля после свистка
#Эрлинг Холанд
20 марта, 21:46
«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет
#Марко Розе
17 марта, 01:40
Если Холанд не забивает, его клубы вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас так: минимум гол в каждом матче
#Эрлинг Холанд
10 марта, 00:55
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
#
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«Боруссия» подтвердила, что продаст Санчо в «МЮ» за 85 миллионов евро
вчера, 14:21
«Боруссия» разгромила «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии. Это первый трофей для тренера Терзича
13 мая, 23:40
«Боруссия» отреагировала на суд по делу об убийстве Джорджа Флойда – выложила в твиттере фото Санчо в футболке Justice for George Floyd
21 апреля, 16:39
Гвардиола в 8-й раз вышел в полуфинал ЛЧ – это повторение рекорда Жозе Моуринью
15 апреля, 01:00
«Манчестер Сити» победил «Боруссию» Д и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
14 апреля, 23:51
Прогноз на матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года. Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов
13 апреля, 11:24
Где смотреть матч «Боруссия» Д – «Манчестер Сити», 14 апреля 2021 года: во сколько прямая трансляция матча Лиги чемпионов
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«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes
12 апреля, 21:13