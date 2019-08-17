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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Алькасер 3
Санчо 51
Ройс 57
Алькасер 59
Брандт 82
5:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Нидерлехнер 1
Бундеслига, 1 тур
Бундеслига,
1 тур
Германия
17 авг. 2019, 16:30 МСК
17.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Франк Вилленборг
Франк Вилленборг
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
68
35
Хитц
Марвин Хитц
90
11
Ройс
Марко Ройс
57'
57'
79
28
Витсель
Аксель Витсель
90
14
Шульц
Нико Шульц
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
3'
59'
3', 59'
90
23
Азар
Торган Азар
68
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
51'
51'
90
Запасные
40
Эльшлегель
Эрик Эльшлегель
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
5
Хакими
Ашраф Хакими
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
10
Гетце
Марио Гетце
6
Делэни
Томас Делэни
8
Дауд
Махмуд Дауд
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
19
Брандт
Юлиан Брандт
82'
Аугсбург
мин
5
Сухи
Марек Сухи
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
34
Тигль
Георг Тигль
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
77
21
Коубек
Томаш Коубек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
28
Хан
Андре Хан
60
25
Груэсо
Карлос Груэсо
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
1'
1'
90
3
Педерсен
Мадс Педерсен
90
16
Варгас
Рубен Варгас
83
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
40
Ридер
Тим Ридер
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
15
Станич
Йосо Станич
24
Йенсен
Фредрик Йенсен
22
Руссо
Стефано Руссо
23
Рихтер
Марко Рихтер
37
Малоне
Маурице Малоне