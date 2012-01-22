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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Герреро 87
1:5
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Гросскройц 16
Левандовски 37
Блащиковски 59
Блащиковски 77
Левандовски 83
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
22 янв. 2012, 17:30 МСК
22.01.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
65
0
Качар
Гойко Качар
46
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Теше
Роберт Теше
90
0
Лам
Жи Гин Лам
90
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
87'
87'
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Яролим
Давид Яролим
0
Сала
Джакопо Сала
0
Петрич
Младен Петрич
0
Сон
Хын-Мин Сон
Боруссия
мин
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
16'
16'
90
0
Кель
Себастьян Кель
74
0
Бендер
Свен Бендер
82
0
Кагава
Синдзи Кагава
81
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
59'
77'
59'
77'
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
37'
83'
37', 83'
90
Запасные
0
Фохер
Йоханнес Фохер
0
Овомойела
Патрик Овомойела
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Зидан
Мохаммед Зидан
0
Барриос
Лукас Барриос