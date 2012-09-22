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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Сон 2
Иличевич 55
Сон 59
3:2
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Перишич 46
Перишич 60
Бундеслига, 4 тур
Бундеслига,
4 тур
Германия
22 сент. 2012, 16:30 МСК
22.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Иличевич
Иво Иличевич
55'
55'
69
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
87
0
Сон
Хын-Мин Сон
2'
59'
2', 59'
90
0
Руднев
Артем Руднев
77
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Штернберг
Янек Штернберг
0
Теше
Роберт Теше
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Сала
Джакопо Сала
0
Берг
Маркус Берг
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Перишич
Иван Перишич
46'
60'
46', 60'
90
0
Кель
Себастьян Кель
63
0
Ройс
Марко Ройс
63
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Гетце
Марио Гетце
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Бендер
Свен Бендер
0
Лев
Крис Лев
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Шибер
Юлиан Шибер