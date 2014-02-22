Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Ирачек 42
Ласогга 58
Чалханоглу 90
3:0
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
22 февр. 2014, 17:30 МСК
22.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
42'
42'
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90'
90'
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
58'
58'
86
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Собич
Лассе Собич
0
Та
Джонатан Та
0
Зуа
Жак Зуа
0
Джон
Ола Джон
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
75
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
0
Бендер
Свен Бендер
46
0
Левандовски
Роберт Левандовски
67
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сарр
Мариан Сарр
0
Кель
Себастьян Кель
0
Ройс
Марко Ройс
0
Йойич
Милош Йойич
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Дукщ
Марвин Дукщ