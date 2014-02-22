Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Канада
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Ирачек 42
Ласогга 58
Чалханоглу 90
3:0
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Бундеслига, 22 тур
Бундеслига,
22 тур
Германия
22 февр. 2014, 17:30 МСК
22.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
42'
42'
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90'
90'
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
58'
58'
86
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Собич
Лассе Собич
0
Та
Джонатан Та
0
Зуа
Жак Зуа
0
Джон
Ола Джон
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
75
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
0
Бендер
Свен Бендер
46
0
Левандовски
Роберт Левандовски
67
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сарр
Мариан Сарр
0
Кель
Себастьян Кель
0
Ройс
Марко Ройс
0
Йойич
Милош Йойич
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Дукщ
Марвин Дукщ