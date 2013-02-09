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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Левандовски 17
1:4
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Руднев 18
Сон 26
Руднев 62
Сон 89
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
9 февр. 2013, 17:30 МСК
9.02.2013, 17:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
65
0
Кель
Себастьян Кель
65
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ройс
Марко Ройс
90
0
Гетце
Марио Гетце
90
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
17'
17'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Суботич
Невен Суботич
0
Хальстенберг
Марцель Хальстенберг
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
0
Шибер
Юлиан Шибер
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
74
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
63
0
Сон
Хын-Мин Сон
26'
89'
26', 89'
90
0
Руднев
Артем Руднев
18'
62'
18', 62'
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Качар
Гойко Качар
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Берг
Маркус Берг