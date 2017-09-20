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|Запасные
|
13
Поллерсбек
Юлиан Поллерсбек
-
|
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
-
|
16
Яньичич
Василие Яньичич
-
|
19
Шипплок
Свен Шипплок
-
|
15
Вальдшмидт
Лука Вальдшмидт
-
|
18
Джатта
Бейкери Джатта
-
|Запасные
|
1
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
-
|
4
Суботич
Невен Суботич
-
|
19
Дауд
Махмуд Дауд
-
|
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
-
|
34
Брун-Ларсен
Якоб Брун-Ларсен
-
|
20
Филипп
Максимилиан Филипп
-
|
14
Исак
Александер Исак
-
События
Матч окончен 0:3
79'
ГОЛ! 0:3
63'
ГОЛ! 0:2
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
31'
24'
ГОЛ! 0:1
Желтая карточка
20'
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