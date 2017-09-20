Гамбург - Боруссия: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:3

Гамбург - Боруссия: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Кагава 24
Обамеянг 63
Пулишич 79
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

Германия
20 сент. 2017, 21:30 МСК
20.09.2017, 21:30 МСК
среда
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События

Матч окончен 0:3
79'
ГОЛ! 0:3
Кристиан Пулишич
63'
ГОЛ! 0:2
Пьер-Эмерик Обамеянг
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Готоку Сакаи
31'
24'
ГОЛ! 0:1
Синдзи Кагава
Желтая карточка
Кирякос Пападопулос
20'
Начало матча

Прошлые матчи

10.02.2018 10 февр. 2018 сб 17:30
Боруссия
2 : 0
Гамбург
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 17:30
Боруссия
2
Гамбург
0
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:30
Гамбург
0 : 3
Боруссия
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 21:30
Гамбург
0
Боруссия
3
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:00
Боруссия
3 : 0
Гамбург
04.04.2017 04 апр. 2017 вт 21:00
Боруссия
3
Гамбург
0
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 17:30
Гамбург
2 : 5
Боруссия
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 17:30
Гамбург
2
Боруссия
5
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:30
Боруссия
3 : 0
Гамбург
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:30
Боруссия
3
Гамбург
0
20.11.2015 20 нояб. 2015 пт 22:30
Гамбург
3 : 1
Боруссия
20.11.2015 20 нояб. 2015 пт 22:30
Гамбург
3
Боруссия
1
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Гамбург
0 : 0
Боруссия
07.03.2015 07 марта 2015 сб 17:30
Гамбург
0
Боруссия
0
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Боруссия
0 : 1
Гамбург
04.10.2014 04 окт. 2014 сб 16:30
Боруссия
0
Гамбург
1
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 17:30
Гамбург
3 : 0
Боруссия
22.02.2014 22 февр. 2014 сб 17:30
Гамбург
3
Боруссия
0
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:30
Боруссия
6 : 2
Гамбург
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 19:30
Боруссия
6
Гамбург
2
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 17:30
Боруссия
1 : 4
Гамбург
09.02.2013 09 февр. 2013 сб 17:30
Боруссия
1
Гамбург
4
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 16:30
Гамбург
3 : 2
Боруссия
22.09.2012 22 сент. 2012 сб 16:30
Гамбург
3
Боруссия
2
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:30
Гамбург
1 : 5
Боруссия
22.01.2012 22 янв. 2012 вс 17:30
Гамбург
1
Боруссия
5
05.08.2011 05 авг. 2011 пт 21:30
Боруссия
3 : 1
Гамбург
05.08.2011 05 авг. 2011 пт 21:30
Боруссия
3
Гамбург
1
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 16:30
Гамбург
1 : 1
Боруссия
09.04.2011 09 апр. 2011 сб 16:30
Гамбург
1
Боруссия
1
12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 22:30
Боруссия
2 : 0
Гамбург
12.11.2010 12 нояб. 2010 пт 22:30
Боруссия
2
Гамбург
0
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 20:30
Боруссия
1 : 0
Гамбург
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 20:30
Боруссия
1
Гамбург
0
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 16:30
Гамбург
4 : 1
Боруссия
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 16:30
Гамбург
4
Боруссия
1
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 16:30
Боруссия
2 : 0
Гамбург
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 16:30
Боруссия
2
Гамбург
0
08.11.2008 08 нояб. 2008 сб 17:30
Гамбург
2 : 1
Боруссия
08.11.2008 08 нояб. 2008 сб 17:30
Гамбург
2
Боруссия
1

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