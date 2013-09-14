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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Обамеянг 19
Мхитарян 22
Обамеянг 65
Левандовски 73
Ройс 74
Левандовски 81
6:2
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Лам 26
Вестерманн 49
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
14 сент. 2013, 19:30 МСК
14.09.2013, 19:30 МСК
суббота
Тобиас Вельц
Тобиас Вельц
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
79
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
61
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Ройс
Марко Ройс
74'
74'
90
0
Шахин
Нури Шахин
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
22'
22'
79
0
Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг
19'
65'
19', 65'
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
73'
81'
73', 81'
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
0
Дурм
Эрик Дурм
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Кель
Себастьян Кель
0
Хофманн
Йонас Хофманн
0
Шибер
Юлиан Шибер
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
49'
49'
90
0
Собич
Лассе Собич
46
0
Лам
Жи Гин Лам
26'
26'
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
68
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
85
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
90
0
Зуа
Жак Зуа
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Янсен
Марсель Янсен
0
Та
Джонатан Та
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
0
Демирбай
Керем Демирбай
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга