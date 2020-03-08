Марсело (Марсело Виейра Да Силва)
№12
Защитник
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Команда
Реал
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
12 мая 1988 (32) года
Рост
174
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
Бетис
2 : 1
Реал
55'
55'
55'
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 59'
Бетис
2
Реал
1
минуты: 1' - 59'
1.03.2020 1 марта 2020 вс 23:00
Реал
2 : 0
Барселона
1.03.2020 1 марта 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Барселона
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 23:00
Леванте
1 : 0
Реал
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
Реал
2 : 2
Сельта
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Сельта
2
минуты: 1' - 90'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 18:00
был в запасе
Осасуна
1
Реал
4
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
Реал
1 : 0
Атлетико
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 18:00
был в запасе
Реал
1
Атлетико
0
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 23:00
был в запасе
Вальядолид
0
Реал
1
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 71'
Реал
2
Севилья
1
минуты: 1' - 71'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
был в запасе
Реал
3
Реал Сосьедад
1
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
0 : 0
Бетис
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 23:00
был в запасе
Реал
0
Бетис
0
был в запасе
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:15
Реал
5 : 0
Леганес
63'
63'
63'
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:15
минуты: 1' - 90'
Реал
5
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
Мальорка
1 : 0
Реал
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Мальорка
1
Реал
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:00
Реал
3 : 2
Леванте
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Реал
3
Леванте
2
минуты: 1' - 90'
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 22:00
Вильярреал
2 : 2
Реал
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 22:00
был в запасе
Вильярреал
2
Реал
2
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 20:00
Реал
1 : 1
Вальядолид
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Реал
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:00
Сельта
1 : 3
Реал
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Сельта
1
Реал
3
минуты: 1' - 90'