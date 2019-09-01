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Материалы
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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Морено 12
Гомес 74
2:2
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бэйл 45
Бэйл 86
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
1 сент. 2019, 22:00 МСК
1.09.2019, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
Вильярреал
мин
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
8
Касорла
Санти Касорла
73
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
13
Андрес
Андрес
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
23
Гомес
Мойзес Гомес
74'
74'
90
7
Морено
Жерар Морено
12'
12'
90
17
Экамби
Карл Токо Экамби
62
4
Торрес
Пау Торрес
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
55
39
Кинтилья
Хави Кинтилья
90
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
6
Мори
Рамиро Мори
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
20
Пенья
Рубен Пенья
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
9
Бакка
Карлос Бакка
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
90
8
Кроос
Тони Кроос
82
9
Бензема
Карим Бензема
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
45'
86'
45', 86'
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Каземиро
Каземиро
90
17
Лукас
Лукас
74
18
Йович
Лука Йович
68
23
Менди
Ферлан Менди
90
Запасные
1
Навас
Кейлор Навас
12
Марсело
Марсело
19
Одриосола
Альваро Одриосола
3
Милитао
Эдер Милитао
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
28
Жуниор
Винисиус Жуниор