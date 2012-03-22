Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Сенна 83
1:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 62
Примера, 29 тур

Примера,

29 тур

Испания
22 марта 2012, -:- МСК
22.03.2012, -:- МСК
четверг
Хосе Луис Парадас Ромеро
Хосе Луис Парадас Ромеро
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Кани
Кани
61
0
Сенна
Маркос Сенна
83'
83'
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Лопес
Анхель Лопес
69
0
Рубен
Марко Рубен
61
0
Нилмар
Нилмар
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Гонсало
Гонсало
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Перес
Эрнан Перес
0
Мартинуччо
Алехандро Мартинуччо
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
62'
62'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
29
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Озил
Месут Озил
90
0
Бензема
Карим Бензема
77
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Кака
Кака
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Кальехон
Хосе Кальехон