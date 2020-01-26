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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
0:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Начо 78
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
26 янв. 2020, 23:00 МСК
26.01.2020, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Вальядолид
мин
16
Феде
Феде
90
1
Масип
Жорди Масип
90
4
Кико
Кико
90
6
Гарсия
Рауль Гарсия
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
21
Мичел
Мичел
90
18
Антонито
Антонито
90
14
Алькарас
Рубен Алькарас
90
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
90
9
Унал
Энес Унал
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
90
Запасные
26
Перес
Самуэль Перес
22
Мартинес
Начо Мартинес
17
Мойяно
Хави Мойяно
11
Эрвияс
Пабло Эрвияс
19
Вилья
Тони Вилья
10
Плано
Оскар Плано
29
де ла Фуэнте
Мигель де ла Фуэнте
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
6
Начо
Начо
78'
78'
90
23
Менди
Ферлан Менди
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
22
Иско
Иско
90
14
Каземиро
Каземиро
90
9
Бензема
Карим Бензема
90
27
Родриго
Родриго
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
12
Марсело
Марсело
3
Милитао
Эдер Милитао
16
Родригес
Хамес Родригес
17
Лукас
Лукас
15
Вальверде
Федерико Вальверде
18
Йович
Лука Йович