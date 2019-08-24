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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 82
1:1
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гвардиола 88
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
24 авг. 2019, 20:00 МСК
24.08.2019, 20:00 МСК
суббота
Составы
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
90
12
Марсело
Марсело
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
9
Бензема
Карим Бензема
82'
82'
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
22
Иско
Иско
90
16
Родригес
Хамес Родригес
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Каземиро
Каземиро
90
Запасные
1
Навас
Кейлор Навас
6
Начо
Начо
3
Милитао
Эдер Милитао
17
Лукас
Лукас
15
Вальверде
Федерико Вальверде
18
Йович
Лука Йович
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
Вальядолид
мин
4
Кико
Кико
90
21
Мичел
Мичел
90
22
Мартинес
Начо Мартинес
90
1
Масип
Жорди Масип
90
9
Унал
Энес Унал
90
7
Гвардиола
Серхи Гвардиола
88'
88'
90
2
Порро
Педро Порро
90
17
Мойяно
Хави Мойяно
90
10
Плано
Оскар Плано
90
27
Салису
Мохаммед Салису
90
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
18
Антонито
Антонито
8
Ануар
Ануар
19
Вилья
Тони Вилья
24
Фернандес
Хоакин Фернандес
29
де ла Фуэнте
Мигель де ла Фуэнте
23
Рубио
Вальдо Рубио