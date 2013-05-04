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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Валиенте 23
Роналду 32
Кака 50
Роналду 69
4:3
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Гонсалес 7
Гуэрра 34
Састре 84
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
4 мая 2013, 21:00 МСК
4.05.2013, 21:00 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Начо
Начо
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
32'
69'
32', 69'
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Кака
Кака
50'
50'
66
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
67
0
Бензема
Карим Бензема
70
Запасные
0
Касильяс
Икер Касильяс
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Озил
Месут Озил
0
Алонсо
Хаби Алонсо
0
Эссьен
Майкл Эссьен
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Мората
Альваро Мората
Вальядолид
мин
0
Хименес
Хайме Хименес
90
0
Баленсиага
Микель Баленсиага
90
0
Руэда
Хесус Руэда
90
0
Валиенте
Марк Валиенте
23'
23'
90
0
Рукавина
Антонио Рукавина
90
0
Омар
Омар
55
0
Рубио
Альваро Рубио
71
0
Перес
Виктор Перес
90
0
Гонсалес
Оскар Гонсалес
7'
7'
90
0
Эберт
Патрик Эберт
90
0
Гуэрра
Хави Гуэрра
34'
34'
77
Запасные
0
Эрнандес
Дани Эрнандес
0
Бараха
Хавьер Бараха
0
Серену
Энрике Серену
0
Пенья
Карлос Пенья
0
Састре
Луис Састре
84'
0
Манушу
Манушу
0
Буэно
Альберто Буэно