Матч завершен
Реал
Мадрид
0:0
Матч завершен
Бетис
Севилья
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
2 нояб. 2019, 23:00 МСК
2.11.2019, 23:00 МСК
суббота
Составы
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
9
Бензема
Карим Бензема
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
7
Азар
Эден Азар
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Каземиро
Каземиро
90
23
Менди
Ферлан Менди
90
27
Родриго
Родриго
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
12
Марсело
Марсело
3
Милитао
Эдер Милитао
22
Иско
Иско
15
Вальверде
Федерико Вальверде
18
Йович
Лука Йович
25
Жуниор
Винисиус Жуниор
Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
12
Сидней
Сидней
90
10
Каналес
Серхио Каналес
90
5
Бартра
Марк Бартра
90
1
Жоэль
Жоэль
90
8
Фекир
Набиль Фекир
90
4
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
23
Манди
Айсса Манди
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
90
16
Морон
Лорен Морон
90
22
Эмерсон
Эмерсон
90
Запасные
19
Барраган
Антонио Барраган
17
Хоакин
Хоакин
11
Тельо
Кристиан Тельо
9
Иглесиас
Борха Иглесиас