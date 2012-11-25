Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Белоруссия
Канада
США
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Ахмат
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бетис
Севилья
Эчебаррия 17
1:0
Матч завершен
Реал
Мадрид
Примера, 13 тур
Примера,
13 тур
Испания
25 нояб. 2012, -:- МСК
25.11.2012, -:- МСК
воскресенье
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Лопес
Анхель Лопес
75
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
63
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
17'
17'
90
0
Севилья
Сальвадор Севилья
81
0
Агра
Сальвадор Агра
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Начо
Начо
0
Игьебор
Носа Игьебор
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Ноно
Ноно
0
Молина
Хорхе Молина
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
46
0
Озил
Месут Озил
46
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
63
0
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Кака
Кака
0
Модрич
Лука Модрич
0
Кальехон
Хосе Кальехон
0
Мората
Альваро Мората