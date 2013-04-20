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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Озил 45
Бензема 57
Озил 90
3:1
Матч завершен
Бетис
Севилья
Молина 73
Примера, 32 тур
Примера,
32 тур
Испания
20 апр. 2013, 19:00 МСК
20.04.2013, 19:00 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Марсело
Марсело
15
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Начо
Начо
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Модрич
Лука Модрич
63
0
Каземиро
Каземиро
90
0
Озил
Месут Озил
45'
90'
45', 90'
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
0
Бензема
Карим Бензема
57'
57'
72
Запасные
0
Касильяс
Икер Касильяс
0
Пепе
Пепе
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Кака
Кака
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Мората
Альваро Мората
Бетис
мин
0
Адриан
Адриан
90
0
Мартинес
Алехандро Мартинес
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
59
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
68
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Игьебор
Носа Игьебор
46
0
Пабон
Дорлан Пабон
90
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Перки
Дамьен Перки
0
Перес
Рубен Перес
0
Севилья
Сальвадор Севилья
0
Вадильо
Альваро Вадильо
0
Молина
Хорхе Молина
73'