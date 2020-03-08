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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Сидней 40
Тельо 82
2:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 45
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
8 марта 2020, 23:00 МСК
8.03.2020, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
17
Хоакин
Хоакин
66
26
Сидней
Сидней
40'
40'
90
6
Каналес
Серхио Каналес
90
15
Бартра
Марк Бартра
90
1
Жоэль
Жоэль
90
15
Фекир
Набиль Фекир
90
15
Алекс Морено
Алекс Морено
77
16
Морон
Лорен Морон
90
24
Эмерсон
Эмерсон
90
32
Гонсалес
Эдгар Гонсалес
73
Запасные
13
Мартин
Дани Мартин
23
Манди
Айсса Манди
16
Педраса
Альфонсо Педраса
24
Аленья
Карлес Аленья
21
Родригес
Гидо Родригес
20
Тельо
Кристиан Тельо
82'
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
90
12
Марсело
Марсело
59
8
Кроос
Тони Кроос
69
9
Бензема
Карим Бензема
45'
45'
90
10
Модрич
Лука Модрич
79
5
Варан
Рафаэль Варан
90
25
Куртуа
Тибо Куртуа
90
14
Каземиро
Каземиро
90
17
Лукас
Лукас
90
28
Жуниор
Винисиус Жуниор
90
3
Милитао
Эдер Милитао
90
Запасные
16
Ареоля
Альфонсе Ареоля
23
Менди
Ферлан Менди
11
Бэйл
Гарет Бэйл
16
Родригес
Хамес Родригес
15
Вальверде
Федерико Вальверде
21
Диас
Браим Диас
27
Родриго
Родриго