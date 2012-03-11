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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Молина 10
Монтеро 55
2:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 25
Роналду 52
Роналду 73
Примера, 27 тур
Примера,
27 тур
Испания
11 марта 2012, -:- МСК
11.03.2012, -:- МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
55'
55'
90
0
Ириней
Ириней
74
0
Севилья
Сальвадор Севилья
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
90
0
Молина
Хорхе Молина
10'
10'
66
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Супер
Супер
0
Хуанма
Хуанма
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Матилья
Хавьер Матилья
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
52'
73'
52', 73'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
90
0
Кака
Кака
75
0
Озил
Месут Озил
89
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
25'
25'
79
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Диарра
Лассана Диарра
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон