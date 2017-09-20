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|Запасные
|
13
Касилья
Кико Касилья
-
|
6
Начо
Начо
-
|
17
Лукас
Лукас
-
|
24
Себальос
Даниэль Себальос
-
|
20
Асенсио
Марко Асенсио
-
|
18
Льоренте
Маркос Льоренте
-
|
21
Майорал
Борха Майорал
-
|Запасные
|
1
Хименес
Даниэль Хименес
-
|
5
Амат
Жорди Амат
-
|
2
Наварро
Рафа Наварро
-
|
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
-
|
17
Хоакин
Хоакин
-
|
10
Будебуз
Рияд Будебуз
-
|
7
Леон
Серхио Леон
-
События
Матч окончен 0:1
90'
ГОЛ! 0:1
58'
Желтая карточка
Конец первого тайма (0:0)
38'
Желтая карточка
36'
Желтая карточка
Начало матча