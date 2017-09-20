Реал - Бетис: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Реал
Мадрид
0:1

Реал - Бетис: 20 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Бетис
Севилья
Санабрия 90
Примера, 5 тур

Примера,

Испания
20 сент. 2017, 23:00 МСК
20.09.2017, 23:00 МСК
среда
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События

Матч окончен 0:1
90'
ГОЛ! 0:1
Антонио Санабрия
58'
Желтая карточка
Зухаир Феддаль
Конец первого тайма (0:0)
38'
Желтая карточка
Айсса Манди
36'
Желтая карточка
Кристиан Тельо
Начало матча

Прошлые матчи

28.08.2021 28 авг. 2021 сб 23:00
Бетис
0 : 1
Реал
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 23:00
Бетис
0
Реал
1
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
Реал
0 : 0
Бетис
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 22:00
Реал
0
Бетис
0
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 22:00
Бетис
2 : 3
Реал
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 22:00
Бетис
2
Реал
3
08.03.2020 08 марта 2020 вс 23:00
Бетис
2 : 1
Реал
08.03.2020 08 марта 2020 вс 23:00
Бетис
2
Реал
1
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
0 : 0
Бетис
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
0
Бетис
0
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:00
Реал
0 : 2
Бетис
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:00
Реал
0
Бетис
2
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 22:45
Бетис
1 : 2
Реал
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 22:45
Бетис
1
Реал
2
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 22:45
Бетис
3 : 5
Реал
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 22:45
Бетис
3
Реал
5
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 23:00
Реал
0 : 1
Бетис
20.09.2017 20 сент. 2017 ср 23:00
Реал
0
Бетис
1
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
Реал
2 : 1
Бетис
12.03.2017 12 марта 2017 вс 22:45
Реал
2
Бетис
1
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:45
Бетис
1 : 6
Реал
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 21:45
Бетис
1
Реал
6
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 22:30
Бетис
1 : 1
Реал
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 22:30
Бетис
1
Реал
1
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 23:30
Реал
5 : 0
Бетис
29.08.2015 29 авг. 2015 сб 23:30
Реал
5
Бетис
0
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Бетис
0 : 5
Реал
18.01.2014 18 янв. 2014 сб 18:00
Бетис
0
Реал
5
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 22:00
Реал
2 : 1
Бетис
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 22:00
Реал
2
Бетис
1
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:00
Реал
3 : 1
Бетис
20.04.2013 20 апр. 2013 сб 19:00
Реал
3
Бетис
1
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 0:00
Бетис
1 : 0
Реал
25.11.2012 25 нояб. 2012 вс 0:00
Бетис
1
Реал
0
11.03.2012 11 марта 2012 вс 0:00
Бетис
2 : 3
Реал
11.03.2012 11 марта 2012 вс 0:00
Бетис
2
Реал
3
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
Реал
4 : 1
Бетис
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 19:00
Реал
4
Бетис
1
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 22:00
Реал
6 : 1
Бетис
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 22:00
Реал
6
Бетис
1

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