Марсело (Марсело Виейра Да Силва)
№12
Защитник
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Команда
Реал
Возраст
33
Рост
174
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Марсело чуть не пропустил полуфинал ЛЧ из-за обязанности наблюдателя на выборах в Испании. «Реал» спасла незнакомая бабуля
#Марсело
05 мая, 14:21
Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
#Пейдж Уильямс
10 января, 14:05
На руке Марсело набито тату с изображением машины дедушки. Это память о тяжелом детстве
#Марсело
05 сентября 2020, 19:44
Звучит как бред, но на самом деле правда. Топ-тред о странных фактах в футболе
#Футбол
01 мая 2020, 11:40
«Брат, я начал рыдать. Прямо на поле». Монолог Марсело – что внутри головы чемпиона перед финалом
#Марсело
01 ноября 2019, 18:00
Рэп под прямую бочку, тачка, цепи, стиль. Так «Реал» представил новую форму
#Реал
27 июня 2019, 18:46
Главный итог возвращения Зидана – преображение Марсело
#Реал
16 марта 2019, 19:56