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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 37
Вальверде 47
Модрич 74
3:1
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Виллиан Жозе 2
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
23 нояб. 2019, 23:00 МСК
23.11.2019, 23:00 МСК
суббота
Составы
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
90
9
Бензема
Карим Бензема
37'
37'
90
10
Модрич
Лука Модрич
74'
74'
90
7
Азар
Эден Азар
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
14
Каземиро
Каземиро
90
23
Менди
Ферлан Менди
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
47'
47'
90
27
Родриго
Родриго
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
12
Марсело
Марсело
3
Милитао
Эдер Милитао
8
Кроос
Тони Кроос
11
Бэйл
Гарет Бэйл
22
Иско
Иско
18
Йович
Лука Йович
Реал Сосьедад
мин
20
Монреаль
Начо Монреаль
90
7
Порту
Порту
90
3
Льоренте
Диего Льоренте
90
2
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
9
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
2'
2'
90
21
Эдегор
Мартин Эдегор
90
6
Элустондо
Ариц Элустондо
90
1
Ремиро
Алекс Ремиро
90
8
Мерино
Микель Мерино
90
10
Оярсабаль
Микель Оярсабаль
90
5
Субельдия
Игор Субельдия
90
Запасные
13
Мойя
Мигель Анхель Мойя
12
Муньос
Айэн Муньос
24
Ле Норман
Робен Ле Норман
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
11
Янузай
Аднан Янузай
16
Гевара
Андер Гевара
19
Исак
Александер Исак