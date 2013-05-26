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Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Прието 63
Гризманн 77
Прието 90
3:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 5
Кальехон 56
Хедира 79
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
26 мая 2013, 21:00 МСК
26.05.2013, 21:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
0
Браво
Клаудио Браво
90
0
де ла Белья
Альберто де ла Белья
90
0
Гонсалес
Микель Гонсалес
90
0
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
0
Мартинес
Карлос Мартинес
90
0
Гризманн
Антуан Гризманн
77'
77'
90
0
Бергара
Маркел Бергара
80
0
Ильярраменди
Асьер Ильярраменди
58
0
Прието
Хаби Прието
90'
63'
90'
63'
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
71
0
Агиррече
Иманол Агиррече
90
Запасные
0
Зубикараи
Эно Зубикараи
0
Анхель
Хосе Анхель
0
Кадамуро
Лассине Кадамуро
0
Зурутуса
Давид Зурутуса
0
Пардо
Рубен Пардо
0
Рос
Хави Рос
0
Ифран
Диего Ифран
Реал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Марсело
Марсело
82
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Кака
Кака
65
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Хедира
Сами Хедира
79'
79'
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
56'
56'
71
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
5'
5'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Пепе
Пепе
0
Начо
Начо
0
Озил
Месут Озил
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
0
Бензема
Карим Бензема
0
Мората
Альваро Мората