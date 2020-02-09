Матч завершен
Осасуна
Памплона
Гарсия 14
1:4
Матч завершен
Реал
Мадрид
Иско 33
Рамос 38
Лукас 84
Йович 90
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
9 февр. 2020, 18:00 МСК
9.02.2020, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
1
Эррера
Серхио Эррера
90
4
Гарсия
Унаи Гарсия
14'
14'
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
21
Перес
Иньиго Перес
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
90
Запасные
13
Рубен
Рубен
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
8
Мерида
Фран Мерида
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
22
Адриан
Адриан
7
Кардона
Марк Кардона
11
Гальего
Энрик Гальего
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
4
Рамос
Серхио Рамос
38'
38'
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
23
Менди
Ферлан Менди
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
22
Иско
Иско
33'
33'
90
14
Каземиро
Каземиро
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
9
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
12
Марсело
Марсело
3
Милитао
Эдер Милитао
8
Кроос
Тони Кроос
17
Лукас
Лукас
84'
18
Йович
Лука Йович
90'
25
Жуниор
Винисиус Жуниор