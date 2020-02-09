Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Гарсия 14
1:4
Матч завершен
Реал
Мадрид
Иско 33
Рамос 38
Лукас 84
Йович 90
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
9 февр. 2020, 18:00 МСК
9.02.2020, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Осасуна
мин
1
Эррера
Серхио Эррера
90
4
Гарсия
Унаи Гарсия
14'
14'
90
5
Гарсия
Давид Гарсия
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
2
Видаль
Игнасио Видаль
90
21
Перес
Иньиго Перес
90
20
Брашанац
Дарко Брашанац
90
10
Торрес
Роберто Торрес
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
90
Запасные
13
Рубен
Рубен
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
8
Мерида
Фран Мерида
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
22
Адриан
Адриан
7
Кардона
Марк Кардона
11
Гальего
Энрик Гальего
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
4
Рамос
Серхио Рамос
38'
38'
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
23
Менди
Ферлан Менди
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
22
Иско
Иско
33'
33'
90
14
Каземиро
Каземиро
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
9
Бензема
Карим Бензема
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
12
Марсело
Марсело
3
Милитао
Эдер Милитао
8
Кроос
Тони Кроос
17
Лукас
Лукас
84'
18
Йович
Лука Йович
90'
25
Жуниор
Винисиус Жуниор