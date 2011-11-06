Матч завершен
Реал
Мадрид
Роналду 23
Пепе 34
Игуаин 39
Роналду 54
Роналду 58
Бензема 63
Бензема 81
7:1
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Бальде 30
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
6 нояб. 2011, 14:00 МСК
6.11.2011, 14:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Пепе
Пепе
34'
34'
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
23'
58'
54'
23', 58'
54'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Хедира
Сами Хедира
67
0
Озил
Месут Озил
67
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
49
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
39'
39'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Шахин
Нури Шахин
0
Диарра
Лассана Диарра
0
Бензема
Карим Бензема
63', 81'
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Сатрустеги
Энеко Сатрустеги
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
86
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
74
0
Бальде
Ибрахима Бальде
30'
30'
90
0
Нино
Нино
58
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
0
Маркос
Маркос
0
Лама
Ролан Лама
0
Тимор
Давид Тимор
0
Лекич
Деян Лекич