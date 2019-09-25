Матч завершен
Реал
Мадрид
Жуниор 36
Родриго 72
2:0
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 6 тур

Примера,

6 тур

Испания
25 сент. 2019, 22:00 МСК
25.09.2019, 22:00 МСК
среда
Составы
Реал
мин
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
90
4
Рамос
Серхио Рамос
90
6
Начо
Начо
90
19
Одриосола
Альваро Одриосола
90
3
Милитао
Эдер Милитао
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
14
Каземиро
Каземиро
90
17
Лукас
Лукас
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
82
18
Йович
Лука Йович
90
25
Жуниор
Винисиус Жуниор
36'
36'
71
Запасные
13
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
7
Азар
Эден Азар
16
Родригес
Хамес Родригес
9
Бензема
Карим Бензема
27
Родриго
Родриго
72'
Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
90
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
90
3
Навас
Рауль Навас
90
30
Эступинан
Первис Эступинан
90
8
Мерида
Фран Мерида
90
14
Гарсия
Рубен Гарсия
90
17
Ибаньес
Роберт Ибаньес
70
27
Монкайола
Хон Монкайола
90
11
Брэндон
Брэндон
65
7
Кардона
Марк Кардона
65
Запасные
1
Эррера
Серхио Эррера
2
Видаль
Игнасио Видаль
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
10
Торрес
Роберто Торрес
28
Переа
Луис Переа
9
Авила
Луис Авила
18
Вильяр
Хуан Вильяр