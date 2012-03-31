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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Нино 48
1:5
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 7
Роналду 37
Игуаин 40
Роналду 70
Игуаин 77
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
31 марта 2012, 21:00 МСК
31.03.2012, 21:00 МСК
суббота
Сесар Муньес Фернандес
Сесар Муньес Фернандес
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Андрес
Андрес
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Роверсио
Роверсио
82
0
Серхио
Серхио
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Лоэ
Рауль Лоэ
46
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
66
0
Нино
Нино
48'
48'
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Эчаиде
Хон Эчаиде
0
Лама
Ролан Лама
0
Лоло
Лоло
0
Тимор
Давид Тимор
0
Анунсиатта
Хавьер Фернандес Анунсиатта
0
Лекич
Деян Лекич
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
37'
70'
37', 70'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
0
Озил
Месут Озил
82
0
Бензема
Карим Бензема
7'
7'
84
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
40'
77'
40', 77'
79
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Кака
Кака
0
Шахин
Нури Шахин
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария