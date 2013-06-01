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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 34
Эссьен 38
Бензема 68
Кальехон 86
4:2
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Торрес 52
Сехудо 62
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
1 июня 2013, 18:00 МСК
1.06.2013, 18:00 МСК
суббота
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Хесус Фернандес
Хесус Фернандес
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
83
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
86'
86'
90
0
Озил
Месут Озил
80
0
Эссьен
Майкл Эссьен
38'
38'
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
46
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
34'
34'
90
0
Бензема
Карим Бензема
68'
68'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Начо
Начо
0
Льоренте
Диего Льоренте
0
Фабиньо
Фабиньо
0
Омар
Омар
0
Мората
Альваро Мората
Осасуна
мин
0
Риесго
Асьер Риесго
73
0
Нано
Нано
90
0
Гонсалес
Рубен Гонсалес
90
0
Гарсия
Унаи Гарсия
90
0
Ойер
Ойер
90
0
Арментерос
Эмилиано Арментерос
90
0
Тимор
Давид Тимор
90
0
Сильва
Франсиско Сильва
76
0
Торрес
Роберто Торрес
52'
52'
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
62'
62'
90
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
46
Запасные
0
Рикарду
Рикарду
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Меса
Майкел Меса
0
Сола
Кике Сола
0
Мануэль
Мануэль