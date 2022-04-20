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Осасуна VS Реал
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Осасуна - Реал: 20 апреля 2022 смотреть онлайн
Осасуна
Памплона
-:-
Осасуна - Реал: 20 апреля 2022 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
20 апр. 2022, -:- МСК
20.04.2022, -:- МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
39
Санчес
Мануэль Санчес
4
Гарсия
Унаи Гарсия
5
Гарсия
Давид Гарсия
2
Видаль
Игнасио Видаль
6
Ойер
Ойер
24
Торро
Лукас Торро
21
Перес
Иньиго Перес
10
Торрес
Роберто Торрес
11
Барха
Энрике Барха
19
Гальего
Энрик Гальего
Запасные
26
Альварес
Иньяки Альварес
-
1
Эррера
Серхио Эррера
-
12
Ронкалья
Факундо Ронкалья
-
15
Рамальо
Хонас Рамальо
-
3
Крус
Хуан Крус
-
8
Брашанац
Дарко Брашанац
-
27
Монкайола
Хон Монкайола
-
28
Мартинес
Хави Мартинес
-
7
Джони
Джони
-
17
Будимир
Анте Будимир
-
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Прошлые матчи
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
01.05.2021
01 мая 2021
сб
22:00
Реал
2
Осасуна
0
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Осасуна
0 : 0
Реал
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Осасуна
0
Реал
0
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1
Реал
4
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Реал
2
Осасуна
0
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:45
Осасуна
1 : 3
Реал
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:45
Осасуна
1
Реал
3
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
17:00
Реал
5 : 2
Осасуна
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
17:00
Реал
5
Осасуна
2
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
Реал
4 : 0
Осасуна
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
21:00
Реал
4
Осасуна
0
15.01.2014
15 янв. 2014
ср
23:30
Осасуна
0 : 2
Реал
15.01.2014
15 янв. 2014
ср
23:30
Осасуна
0
Реал
2
09.01.2014
09 янв. 2014
чт
23:30
Реал
2 : 0
Осасуна
09.01.2014
09 янв. 2014
чт
23:30
Реал
2
Осасуна
0
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Осасуна
2 : 2
Реал
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
18:00
Осасуна
2
Реал
2
01.06.2013
01 июня 2013
сб
18:00
Реал
4 : 2
Осасуна
01.06.2013
01 июня 2013
сб
18:00
Реал
4
Осасуна
2
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:00
Осасуна
0 : 0
Реал
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
22:00
Осасуна
0
Реал
0
31.03.2012
31 марта 2012
сб
21:00
Осасуна
1 : 5
Реал
31.03.2012
31 марта 2012
сб
21:00
Осасуна
1
Реал
5
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
14:00
Реал
7 : 1
Осасуна
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
14:00
Реал
7
Осасуна
1
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
21:00
Осасуна
1 : 0
Реал
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
21:00
Осасуна
1
Реал
0
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:00
Реал
1 : 0
Осасуна
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:00
Реал
1
Осасуна
0
02.05.2010
02 мая 2010
вс
20:00
Реал
3 : 2
Осасуна
02.05.2010
02 мая 2010
вс
20:00
Реал
3
Осасуна
2
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
23:00
Осасуна
0 : 0
Реал
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
23:00
Осасуна
0
Реал
0
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Осасуна
2 : 1
Реал
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Осасуна
2
Реал
1
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Реал
3 : 1
Осасуна
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Реал
3
Осасуна
1
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Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
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Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
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17 июня, 15:55
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17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
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31 мая, 11:56