Осасуна - Реал: 20 апреля 2022 смотреть онлайн

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Осасуна - Реал: 20 апреля 2022 смотреть онлайн

Реал
Мадрид
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
20 апр. 2022, -:- МСК
20.04.2022, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
01.05.2021 01 мая 2021 сб 22:00
Реал
2
Осасуна
0
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Осасуна
0 : 0
Реал
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Осасуна
0
Реал
0
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 18:00
Осасуна
1
Реал
4
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Реал
2 : 0
Осасуна
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Реал
2
Осасуна
0
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:45
Осасуна
1 : 3
Реал
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:45
Осасуна
1
Реал
3
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 17:00
Реал
5 : 2
Осасуна
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 17:00
Реал
5
Осасуна
2
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 21:00
Реал
4 : 0
Осасуна
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 21:00
Реал
4
Осасуна
0
15.01.2014 15 янв. 2014 ср 23:30
Осасуна
0 : 2
Реал
15.01.2014 15 янв. 2014 ср 23:30
Осасуна
0
Реал
2
09.01.2014 09 янв. 2014 чт 23:30
Реал
2 : 0
Осасуна
09.01.2014 09 янв. 2014 чт 23:30
Реал
2
Осасуна
0
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Осасуна
2 : 2
Реал
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 18:00
Осасуна
2
Реал
2
01.06.2013 01 июня 2013 сб 18:00
Реал
4 : 2
Осасуна
01.06.2013 01 июня 2013 сб 18:00
Реал
4
Осасуна
2
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:00
Осасуна
0 : 0
Реал
12.01.2013 12 янв. 2013 сб 22:00
Осасуна
0
Реал
0
31.03.2012 31 марта 2012 сб 21:00
Осасуна
1 : 5
Реал
31.03.2012 31 марта 2012 сб 21:00
Осасуна
1
Реал
5
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 14:00
Реал
7 : 1
Осасуна
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 14:00
Реал
7
Осасуна
1
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 21:00
Осасуна
1 : 0
Реал
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 21:00
Осасуна
1
Реал
0
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 21:00
Реал
1 : 0
Осасуна
11.09.2010 11 сент. 2010 сб 21:00
Реал
1
Осасуна
0
02.05.2010 02 мая 2010 вс 20:00
Реал
3 : 2
Осасуна
02.05.2010 02 мая 2010 вс 20:00
Реал
3
Осасуна
2
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 23:00
Осасуна
0 : 0
Реал
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 23:00
Осасуна
0
Реал
0
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
Осасуна
2 : 1
Реал
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
Осасуна
2
Реал
1
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Реал
3 : 1
Осасуна
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Реал
3
Осасуна
1

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